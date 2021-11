Riesling-Auktion des Bernkasteler Rings in Trier

per Mail teilen

Der Bernkasteler Ring versteigert am Nachmittag in Trier etwa 7.000 Flaschen Spitzenweine. Nach Angaben des Verbandes werden dabei auch zwei Flaschen Wein versteigert, deren Startpreis bei 250 Euro liegt, soviel wie bei keiner der anderen Flaschen. Bei der Auktion werden Weine von 36 Weingütern aus den Spitzenlagen von Mosel, Saar und Ruwer versteigert. Nach Angaben des Verbandes haben sich in diesem Jahr auch wieder internationale Gäste angemeldet, die 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht kommen konnten. Darunter seien Kunden aus den USA, den Benelux-Staaten und Italien. Laut eines Sprechers dürfen während der Auktion aber nur die vier bereits angemeldeten Kommissionäre Gebote abgeben.