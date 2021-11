Polizei in Zivil und uniformiert beim Trierer Weihnachtsmarkt

Die Polizei setzt beim Weihnachtsmarkt in Trier nach eigenen Angaben auf ein Sicherheitskonzept mit zivilen und uniformierten Streifen, Absperrungen und Videoüberwachung. Die uniformierten Polizisten seien außerdem mit Bodycams, also Kameras am Körper, ausgestattet. Beamte in Zivil sollen Störungen und Gefahren frühzeitig erkennen. An den Samstagen werden laut Polizei die Einsatzkräfte von Kollegen aus Luxemburg, Frankreich, dem Saarland, der Bundespolizei sowie dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Trier unterstützt. Die Videokameras seien zur Überwachung des Hauptmarktes und des Domfreihofs installiert. Die Aufnahmen könnten im Falle von Straftaten zur Strafverfolgung herangezogen werden. Die Beamten stehen demnach auch als Ansprechpartner für Besucher und Aussteller zur Verfügung.