Ein Campingplatz in Gerolstein im Kreis Vulkaneifel darf um 16 Stellplätze erweitert werden. Das Verwaltungsgericht Trier hat eine Klage abgewiesen, die Besitzer eines Nachbargrundstücks des Campingplatzes eingereicht hatten. Die Nachbarn befürchten durch die neuen Stellplätze Lärm- und Geruchsbelästigung und hatten deshalb gegen die vom Kreis erteilte Baugenehmigung geklagt. Der hatte nach einem Lärmgutachten keine Bedenken. Die Kläger hielten das Gutachten für fehlerhaft, da es keine Lärm-Messungen in der Nacht gegeben habe. Das Gericht entschied nun, dass die Genehmigung erteilt werden durfte. Denn laut Campingplatzverordnung gebe es ohnehin zwischen 22 und 7 Uhr eine Platzruhe und deshalb sei auch kein Lärm erwartbar. Auch Grillgerüche seien in der Nachbarschaft zumutbar. Eine Berufung ist zulässig.