In einer Ölheizung in einem Gebäude in der Metternichstraße in Trier hat es am Morgen eine Verpuffung gegeben. Wie die Berufsfeuerwehr mitteilte, wurden vier Menschen aus dem Haus geholt. Andere hatten sich selbst in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei ein hoher Kohlenmonoxid-Gehalt gemessen worden. Das Gebäude musste längere Zeit gelüftet werden.