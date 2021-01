Die Polizei sucht nach dem 63-jährigen Ingo Rubert aus Trierweiler. Er wohne in einem Seniorenheim und sei von einer Untersuchung in einem Krankenhaus in Trier nicht in die Einrichtung zurückgekommen, so die Polizei. Der Mann befinde sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Ingo Rubert ist laut Polizei etwa 1 Meter 75 groß und kräftig. Möglicherweise halte er sich im Stadtgebiet von Trier auf.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter 0651/9779-2290.