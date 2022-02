per Mail teilen

Ein 84-jähriger Radfahrer ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Trier-Nord lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der Radfahrer mit einem Auto und wurde zu Boden geschleudert. Der Autofahrer habe nicht angehalten, sei aber später zur Unfallstelle zurückgekehrt. Laut Polizei wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die Unfallursache zu klären.