Zusätzliche Unterkünfte für Ukraine-Flüchtlinge

In Trier und Gutweiler im Kreis Trier-Saarburg werden neue Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete eingerichtet - als Außenstandorte der Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes. Wie die Stadt Trier mitteilte, stellt sie dazu die für den Schulbetrieb nicht mehr genutzte Geschwister-Scholl-Schule in der Innenstadt bereit. Angehörige von Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Hilfsorganisationen statten derzeit die Turnhalle mit 100 Betten aus. Der Kreis Trier-Saarburg baut für die Afa Trier 150 Betten in der Altenberghalle in Gutweiler auf. Geflüchtete könnten an beiden Standorten kurzfristig einziehen. Die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Trier sucht ukrainisch sprechende Ehrenamtliche.