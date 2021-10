per Mail teilen

Ein unbekannter Täter hat nach Angaben der Bundespolizei Trier im Trierer Hauptbahnhof einen Zugbegleiter geschubst und getreten. Der Zugbegleiter sei dabei im Gesicht verletzt worden und im Krankenhaus behandelt worden. Der Vorfall hat sich am Freitagmorgen auf einer Treppe zur Bahnunterführung zugetragen. Gesucht wird ein 1,80m großer Mann mit Jeans, dunkler Oberbekleidung und schwarzer Wollmütze. Hinweise an die Bundespolizei in Trier.