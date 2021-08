Die Polizei sucht Zeugen eines Übergriffs vor zwei Tagen auf eine Frau am Rindertanzplatz in Trier. Nach bisherigen Ermittlungen saß die 16-Jährige am Mittwochabend auf einer Steinbank, als sie von einem unbekannten jungen Mann zunächst verbal, dann körperlich angegriffen wurde. Die junge Frau konnte Richtung Bahnhof flüchten und wurde auf dem Weg dahin von einer Autofahrerin mit einem schwarzen Wagen mitgenommen und in Hermeskeil abgesetzt.