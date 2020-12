per Mail teilen

Ein Autofahrer rast in einer Amokfahrt durch die Trierer Innenstadt. Wahllos überfährt er arglose Passanten. Mit seinem Geländewagen fährt er zickzack, offenbar, um gezielt Menschen Leid zuzufügen. Am Ende sind fünf Menschen tot, viele weitere sind verletzt. Die Fassungslosigkeit und das Entsetzen sind groß – weit über die Grenzen von Trier hinaus. Warum begeht ein Mensch eine solch sinnlose, grauenvolle Tat? Wie soll eine Stadt, eine Gesellschaft damit umgehen? Über mögliche Motive, den medialen Umgang mit solchen Taten und über Trauerbewältigung spricht Moderatorin Katja Jorwitz mit dem Leiter der Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Trier, Professor Dr. Wolfgang Lutz.