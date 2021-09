Anbieter von Ferienwohnungen in der Region Trier ziehen gemischte Bilanz

Die Anbieter von Ferienwohnungen in der Region Trier ziehen eine gemischte Bilanz der Saison. Nach einer Umfrage unter Touristikern in Eifel, Mosel und Hunsrück wirkte sich vor allem die Corona-bedingten Schließungen negativ aus. Auch im Juni sei die Situation trotz Lockerungen noch angespannt gewesen. Vor allem ausländische Gäste wie Urlauber aus den Niederlanden haben gefehlt, teilten Touristiker an Mosel und aus der Eifel mit. Danach habe das Unwetter Mitte Juli dazu geführt, dass auch Buchungen in nicht-betroffenen Regionen storniert wurden. Im Hunsrück sei es dagegen besser gelaufen: Dort sei vor allem die Nachfrage nach Familienunterkünften im Sommer sehr gut gewesen. Das Gros der Gäste sei aus Rheinland-Pfalz und angrenzenden Bundesländern angereist.