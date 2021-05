Einzelhändler, Gastronomen und Tourismusbetriebe sind mit dem Zuspruch in der Region Trier am Pfingstwochenende zufrieden. Das hat eine SWR-Umfrage ergeben.

Besonders in Trier habe die Kombination aus offenen Geschäften und Restaurants dazu geführt, dass die Innenstadt so voll wie noch nie in diesem Jahr war. An den Stationen für Corona Schnelltests bildeten sich am Wochenende lange Schlangen.

Steigende Umsätze im Einzelhandel

Die seit Freitag geltende Öffnung der Innengastronomie sei ausgesprochen gut angenommen worden, so die Gastronomen. Auch Einzelhändler berichten von steigenden Umsätzen, wenn auch noch weit vom Vor-Corona Niveau entfernt. Auf vielen Campingplätzen in der Region herrschte trotz des schlechten Wetters auch großer Andrang.