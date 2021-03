Die Stadt Trier muss die Geschäftsöffnungen im Einzelhandel ab Samstag wieder einschränken und kehrt zum sogenannten Terminshopping zurück. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Da die 7 Tage Inzidenz der Corona-Neuinfektionen am Donnerstag den dritten Tag in Folge über dem kritischen Wert von 50 liege, müssten in Trier wieder schärfere Schutzmaßnahmen getroffen werden. So sehe es die rheinland-pfälzische Landesverordnung vor.

Geschäfte müssen mit Kunden ab Samstag wieder Einzeltermine zum Einkaufen vereinbaren. Sport im Freien ist nur mit maximal 5 Personen aus zwei Haushalten erlaubt und Proben von Chören oder Laientheatergruppen sind wieder verboten. Die Maßnahmen gelten zunächst bis 28. März.