DasCorona- Impfzentrum Trier startet ein System zum Verimpfen übriggebliebener Impfdosen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, können sich alle Einwohner über 60 der Stadt Trier und des Landkreises Trier-Saarburg dafür auf der Onlineseite der Stadt Trier registrieren lassen. Bleiben Impfdosen übrig, werden Registrierte kurzfristig per sms informiert. Bisher seien an manchen Tagen bis zu 20 Impfdosen übriggeblieben, so die Stadtverwaltung. Das sei aber nicht an jedem Tag der Fall. Diese sogenannte Trierer Impfbrücke ersetze aber nicht die Registrierung Impfberechtigter Menschen über das Online-Portal des Landes, es sei nur eine zusätzliche Ergänzung.