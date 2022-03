Neues Tourismuskonzept vorgestellt

Die Stadt Trier will künftig im Bereich des Tourismus mehr auf Individualreisende setzen. Das teilte die für den Tourismus zuständige Trier Tourismus und Marketing Gesellschaft mit. Take Mehr Qualität statt Quantität, so das Motto des vorgestellten Tourismus- Konzepts. Mit verschiedenen Maßnahmen soll Trier auch für Individualreisende attraktiver gemacht werden. Dazu gehöre auch, die Stadt und die Region mit ihren Besonderheiten wie Weinanbau, antike Weltkulturerbestätten und Naturerlebnis in den Focus zu stellen und als Gesamtpaket besser zu vermarkten. Ziel sei den Aufenthalt der Trier- Besucher von durchschnittlich zwei Tagen zu verlängern. Dafür soll unter anderem auch die Neugestaltung des Vorplatzes der Porta Nigra sorgen. Das Wahrzeichen der Stadt ist ein beliebter Programmpunkt bei Besuchern. Das Tourismuskonzept ist für die kommenden 10 Jahre ausgelegt. Über die Maßnahmen wird in Folge der Stadtrat entscheiden.