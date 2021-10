per Mail teilen

Im Bereich Trier-Süd hat es am Nachmittag einen Stromausfall gegeben. Wie die Stadtwerke mitteilten, wurde gegen 14 Uhr bei Bauarbeiten in der Pellinger Straße eine Stromleitung beschädigt. Infolge des Defekts sei es zu dem Stromausfall gekommen. Laut Stadtwerke sind seit 15 Uhr 23 alle Kunden wieder am Netz.