Die Stadtbücherei im Palais Walderdorff in Trier öffnet ab heute wieder. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist das aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte in Trier möglich. Es gibt allerdings wegen der weiter geltenden Hygienebestimmungen nur neun Plätze zum Lesen oder Lernen in der Bibliothek. Für die Rückgabe von Büchern steht eine Box im Foyer.