Die Sparkasse Trier hat am Montagmorgen in einem Online-Seminar Gewerbetreibende über das Thema Cyberkriminalität informiert. Nach Angaben der Sparkasse haben sich Angriffe über das Internet in den vergangenen Jahren vervielfacht. In dem Seminar sprach unter anderem ein Experte des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamtes darüber, wie Unternehmer sich besser vor solchen Angriffen schützen können.