Im Landkreis Trier-Saarburg sollen in ehemaligen Filialen der Sparkasse Trier Büroräumen mit Arbeitsplätzen entstehen, die gemietet werden können. Insgesamt sollen bis zum Herbst dieses Jahres vier Standorte mit solchen Mietbüros entstehen. In Trittenheim wird in der ehemaligen Sparkassen-Filiale am 1. März der erste Standort eröffnet. Sechs Arbeitsplätze wird es dort geben, teilte die Kreisverwaltung mit. Die Büros sind mit leistungsstarkem Internet ausgestattet die eine schnelle Übertragung auch großer Datenmengen möglich machen. Die externen Büros können für einen oder mehrere Tage angemietet werden. Die Kosten betragen zwischen 50 und 175 Euro im Monat. Die externen Büros sollen Berufstätige ansprechen, die zum Beispiel nur einen provisorischen Arbeitsplatz zu Hause haben oder für Selbstständige, die nicht immer nur in den eigenen vier Wänden arbeiten wollen. Weitere Standorte sind in Irsch, Zemmer und Hermeskeil geplant.