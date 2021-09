Rollstuhl-Basketballer starten in neue Saison

Die Rollstuhlbasketballer der Dolphins Trier starten heute Abend mit einem Auswärtsspiel in Hannover in die neue Bundesligasaison. Spielertrainer Dirk Passiwan erwartet eine schwierige Spielzeit. Spielerausfälle, kaum Neuzugänge und weniger Geld dämpfen der Erwartungen an die Saison. Für die in den vergangenen Jahren so erfolgsverwöhnten Dolphins lautet das Saisonziel deswegen nur Klassenerhalt. Wegen der Corona Pandemie hätten sich viele Sponsoren zurückgezogen. Mit einem der geringsten Etats der Bundesliga sei es schwierig starke Neuzugänge an die Mosel zu locken, so der Verein. Immerhin mit der frisch renovierten Mäusheckerhalle steht den Dolphins wieder eine attraktive Spielstätte zur Verfügung. Der Verein will unter der Bedingung der 3 G-Regel bis zu 250 Zuschauer pro Partie zulassen.