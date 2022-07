per Mail teilen

Zwei unbekannte Männer haben am Montagabend einen Reisenden am Trierer Hauptbahnhof ausgeraubt. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der 65-jährige Mann in einem Rucksack mehrere Tausend Euro Bargeld und Devisen bei sich. Die beiden jüngeren Täter hätten den Rucksack gewaltsam entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.