Die Reisebüros in der Region Trier verzeichnen eine steigende Nachfrage nach Urlauben. Nach Angaben der Büros sind derzeit europäische Ziele wie Griechenland, Mallorca oder Portugal besonders beliebt. Dort seien die Corona-Infektionszahlen niedrig und es gäbe keine Quarantänepflicht für Einreisende. Fernreisen hingegen würden derzeit, auch für den kommenden Herbst, kaum nachgefragt, so beispielsweise ein Unternehmer aus Idar-Oberstein. In den USA beispielsweise sei derzeit noch unklar, ab wann Europäer überhaupt wieder einreisen dürften. Nach Ansicht der Reisebüro-Betreiber hängt der Verlauf des Geschäftsjahres vor allem vom Impf-Fortschritt ab. Je mehr Menschen geimpft seien, desto mehr Menschen würden dann auch wieder einen Urlaub buchen und das nicht nur in Deutschland.