In diesem Jahr gibt es besonders viele Pfifferlinge in den Wäldern der Region Trier. Das hat eine SWR-Umfrage bei den Forstämtern Hochwald und Bitburg sowie der Arbeitsgemeinschaft für Pilzkunde Vulkaneifel ergeben. In Daun und im Hochwald könne man deutlich mehr Pfifferlinge als in den letzten Jahren finden. Hier seien auch schon viele Pilzsammler gesichtet worden. In Bitburg gebe es neben Pfifferlingen auch besonders viele Semmel-Stoppelpilze und Totentrompeten, die gesammelt werden können. Grund für das hohe Aufkommen von Pilzen sei das feuchtwarme Wetter der vergangenen Tage. Die Witterung liefere perfekte Bedingungen für das Pilzwachstum, so die Arbeitsgemeinschaft für Pilzkunde Vulkaneifel.