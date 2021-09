In den meisten Freibädern endet die Badesaison

Für die meisten Freibäder in der Region Trier endet an diesem Wochenende die Badesaison. Laut einer SWR-Umfrage sind die Besucherzahlen zurückgegangen. Nach Angaben der Stadt Trier besuchten fast 30.000 Menschen das Südbad. Das seien rund 5.000 weniger als im Corona-Jahr 2020. Das entspreche nur 40 Prozent der Auslastung eines Normaljahres. Auch im Freibad Birkenfeld kam nur etwa ein Viertel der Gäste wie in einer regulären Saison - so die Verbandsgemeindewerke. Neben Einschränkungen durch die Corona-Pandemie habe auch das durchwachsene Wetter einen erheblichen Einfluss auf die Auslastung der Freibäder gehabt. Heute schließen die Bäder in Leiwen und Schweich. Morgen ist der letzte Tag im Trierer Südbad, im Freibad Birkenfeld sowie in den Bädern in Mertesdorf und Kröv.