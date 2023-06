Trierer Priester hat vermutlich auch Kinder in Bolivien missbraucht

Claus Weber wird 1968 zum Priester des Bistums Trier geweiht. Nach einem Aufenthalt in Bolivien kehrt er 1975 er nach Deutschland zurück und wird Pfarrer in Koblenz-Metternich bis 1984. Nach einem Studium in Rom erhält er 1986 an der Katholischen Universität in Cochabamba in Bolivien einen Lehrauftrag. In dieser Zeit baut er zwei Waisenhäuser mit auf, die er zeitweise auch leitet. Nach einer Promotion kehrt er 1995 nach Deutschland zurück.

1996 übernimmt er eine Aufgabe beim Katholischen Akademischen Ausländer-Dienst in Bonn. 2003 wird er in den Ruhestand versetzt. Claus Weber stirbt am 29. Januar 2020.