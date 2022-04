Betrunkener Sohn schlägt Mutter im Auto

Ein betrunkener Mann hat laut Polizei am Dienstagabend in einem Auto bei Trier-Pfalzel auf seine Mutter eingeschlagen. Zeugen hätten ein Fahrzeug gemeldet, das auf der Bundesstraße B53 stand. Vor Ort habe man eine 71-jährige Frau angetroffen. Die Frau gab an, ihr Sohn habe ihr während der Fahrt ins Lenkrad gegriffen und die Handbremse gezogen. Der 37-jährige Sohn wurde nach Angaben der Polizei später in der Nähe gefunden. Er muss sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.