Tarifabschluss könnte Personalmangel in Gastronomie verringern

Ein Tarifabschluss könnte nach Ansicht der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) den Personalmangel in der Gastronomie in der Region Trier lindern. Beschäftigte, die während der Pandemie in den Einzelhandel abgewandert seien, könnten wieder zurückkommen. Es stimme optimistisch, dass der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga auf die Gewerkschaft zugekommen sei, sagte Klaus Schu von der NGG in Trier. Schu ist bei den laufenden Gesprächen Verhandlungsleiter für das Tarifgebiet Rheinland-Pfalz. Eine Kernforderung der Gewerkschaft sei auf jeden Fall eine deutliche Erhöhung des Lohns und der Vergütungen, auch wenn man nicht mit einem bestimmten Prozentsatz argumentiere. Auch die Arbeitszeit und die damit einhergehende Belastung der Beschäftigten sei ein wichtiges Thema bei den Verhandlungen.