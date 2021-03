per Mail teilen

Der Bau-Ausschuss der Stadt Trier hat gestern Abend einstimmig einen Grundsatzbeschluss für eine Pendler-Radroute Konz – Trier- Schweich gefasst. Demnach soll in den nächsten Jahren eine Rad-Vorrangroute entstehen. Der Stadtrat hatte sich bereits für eine Trasse entschieden. Ein Teil läuft auf dem Mosel-Radweg. Allerdings muss dafür der Abschnitt zwischen Konrad-Adenauer- und Kaiser-Wihelm-Brücke noch neu asphaltiert werden. Um die Trasse durchgängig befahrbar zu machen, müssen auch noch viele Stellen für Radfahrer angepasst werden. Der Stadtrat muss dem Grundsatzbeschluss auch noch zustimmen - Voraussichtlich in der Sitzung am 28. April.