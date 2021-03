Der Bau-Ausschuss der Stadt Trier diskutiert am Abend über die geplante Pendlerradroute Konz-Trier-Schweich. Abgestimmt wird über eine Empfehlung an den Stadtrat, die Pendlerroute für Radfahrer umzusetzen. Die geplante Route läuft von Konz kommend auf dem Moselradweg bis zur Kaiser-Wilhelm-Brücke in Trier. Dort würde die Mosel überquert. Weiter ginge es dann über Trier-Biewer und bis zur Kyllbrücke in Ehrang und dann nach Schweich. Um diese Trasse durchgängig befahrbar zu machen, müssen aber noch viele Stellen für Radfahrer angepasst werden. Die Stadt Trier geht davon aus, dass derzeit täglich fast 5.000 Menschen mit dem Auto zwischen Konz, Trier und Schweich pendeln. Sie hofft, durch die Route bis zu 20 % dieser Menschen aufs Rad zu bringen.