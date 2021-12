In Trier-Pallien sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen bei einem Wohnungsbrand verletzt worden. Wie die Berufsfeuer Trier mitteilte, löschten beide ein Feuer in ihrer Küche, statt auf die eintreffenden Feuerwehrleute zu warten. Dabei atmeten die Bewohner Rauchgase ein. Laut Berufsfeuerwehr wurden sie in ein Krankenhaus gebracht.