Die Opfer der Trierer Amokfahrt können nach Angaben des rheinland-pfälzischen Opferbeauftragten Detlef Placzek mit Hilfen aus dem Opferentschädigungsgesetz rechnen.

So seien Fälle, in denen Autos als Waffe verwendet werden, nach dem Vorfall am Berliner Breitscheidplatz eigentlich erst ab 2024 abgedeckt. Es gebe aber eine Härtefallregelung.

Einigung mit Landesregierung

Placzek habe darüber mit Sozialministerin Bätzing-Lichtenthäler (SPD) gesprochen. Das Ergebnis sei, dass die Härtefallregelung schon für die Vorfälle in Trier angewendet werden können, so Placzek.

„Ich bin froh, dass wir hier eine Entscheidung des zuständigen Ministeriums bekommen haben, dass wir diese Regelung schon anwenden können, auch wenn die Tatwaffe ein Kraftfahrzeug ist." Detlef Placzek, Opferbeauftragter Rheinland-Pfalz

Therapeutischen Maßnahmen für Betroffene

Das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Trier stellen den Opfern der Amokfahrt in Trier zudem therapeutische Hilfe in Aussicht. Angehörige von Toten und Verletzten sowie Ersthelfer und Zeugen könnten Ansprüche geltend machen und beantragen, so der Opferbeauftragte weiter.

Hilfe kann es geben in Form von Heil- und Behandlungskosten, durch Hilfe bei der Suche nach Therapieplätzen, aber auch in Form von Renten und sonstigen Geldern. Ausführliche Informationen zu therapeutischen und finanziellen Unterstützungen hat das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung auf seiner Internetseite aufgelistet.

Finanzielle Hilfe durch Spendengelder

Die Stadt Trier steht ebenfalls als Ansprechpartner zur Verfügung. Wenn es zudem finanzielle Lücken zu schließen gibt, werden nach Angaben von Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) dafür die Spendengelder eingesetzt, die bei der Stadt eingegangen sind.

"Auf dem Spendenkonto haben 8.000 Menschen gespendet. Und wir haben aktuell 700.000 Euro. Damit können wir flexibel unterstützen." Wolfram Leibe, Oberbürgermeister Trier

Leibe bestätigte zudem, dass die Gedenkorte in der Innenstadt auch künftig gepflegt werden und sich die Stadt weiter aktiv um Kontakt zu Opfern und Hinterbliebenen bemüht.