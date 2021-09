Offene Ateliers in der Region Trier

Mehr als 30 Künstler aus der Region Trier öffnen an diesem und am kommenden Wochenende ihre Ateliers für Besucher. Allein in Trier sind es mehr als zehn Ateliers. Unter anderem zeigt Claas Steinmann Malerei, Grafik und Plastiken. Kunstinteressierte können sich in Daun Kunstwerke von Franziskus Wendels anschauen. Auch in kleineren Orten, wie in Neroth in der Eifel und in Rinzenberg im Hunsrück, sind Besucher willkommen. Die Ateliers und Arbeitsräume sind jeweils Samstag und Sonntag von 14 bis 19 Uhr geöffnet.