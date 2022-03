Apfelernte hat begonnen

per Mail teilen

In der Region Trier hat die Ernte der frühen Apfelsorten wie Delbarestivale begonnen. Das hat der Obstberater des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum bestätigt. Das sei etwas später als vor einem Jahr. Da sei die Ernte wegen der Hitze und Trockenheit aber auch früher gewesen als üblich. Frost während der Blütezeit sowie der Regen der vergangenen Wochen habe sich bei einigen Obstbauern negativ auf die Qualität der Äpfel ausgewirkt. Auch die Menge sei weniger als in den Vorjahren. In drei bis vier Wochen beginnt nach Angaben des DLR die Ernte der Lagersorten wie Elstar und Gala. Die Obstbauern hofften jetzt noch auf einige sonnige Tage, damit die Äpfel noch süßer werden.