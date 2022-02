Stadtrat ist für Oberbürgermeisterwahl im September

Der Trierer Stadtrat hat am Abend über den Termin für die Oberbürgermeisterwahl abgestimmt. Diese soll demnach wie die vorherigen Wahlen im September stattfinden. Der Vorschlag des Wahlamtes für einen vorgezogenen Termin im Juli wurde abgelehnt.

Mehrere Fraktionen hatten schon im Vorfeld angekündigt, diesem Termin nicht zuzustimmen. Grüne, CDU und Linke waren der Auffassung, dass der vorgezogene Termin die Kandidierenden unnötig unter Zeitdruck setze. Das Wahlamt hatte den vorgezogenen Termin mit der ungewissen Pandemielage begründet. Im Frühjahr und Sommer seien die Inzidenzen bislang am geringsten gewesen. Am Ende folgte die Mehrheit einem Alternativvorschlag der CDU für die Oberbürgermeisterwahl am 25. September und eine Stichwahl am 9. Oktober. Diese Termine werden nun der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vorgeschlagen.