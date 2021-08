Viele Museen in Trier haben seit dem Beginn der Ferienzeit wieder deutlich mehr Besucher als zuvor. Das ergab eine SWR-Anfrage. Die Museen haben seit Mitte Mai wieder geöffnet. Allerdings würden die Gesamtbesucherzahlen deutlich unter denen aus den Vorjahren ohne Corona liegen. So seien im Stadtmuseum Trier in den Ferien erst 60 Prozent der Besucher gekommen. Das Karl-Marx-Haus Museum zähle seit Beginn der Ferien ebenfalls mehr Besucher, auch weil wieder mehr Touristen da seien. Das Landesmuseum Trier verzeichnet nach eigenen Angaben dagegen keinen spürbaren Anstieg der Besucherzahlen. Dort sowie in den antiken Stätten wie der Porta Nigra seien die Gesamtbesucherzahlen coronabedingt auf bis zu 70 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren ohne Pandemie gesunken.