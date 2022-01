Betrieb der Bahnstrecken Mosel-Luxemburg neu ausgeschrieben

per Mail teilen

Der Betrieb der Bahnlinien im Bereich Mosel-Luxemburg ist neu ausgeschrieben. Wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz-Nord mitteilte, enden im Dezember 2024 die bestehenden Verträge. Es geht um Strecken wie Trier - Koblenz, Trier – Perl und Wittlich – Luxemburg. Der Betrieb dieser Linien ist europaweit ausgeschrieben. Zusätzlich werden in Zukunft auf einigen Linien einzelne Züge ausgeschrieben, damit es mehr Verbindungen gibt, zum Beispiel zwischen Trier und Luxemburg. Die Linien sollen ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2024 für 15 Jahre betrieben werden. Bei der Vergabe soll der Radverkehr besonders berücksichtigt werden, da an der Mosel der Radtourismus an Bedeutung gewinne. Pro Zug sollen Plätze für 30 Fahrräder vorhanden sein. Die Züge sollen außerdem für Menschen mit Behinderung barrierefrei sein.