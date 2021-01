Auch in der Region Trier gibt es immer weniger Milchviehhalter. Nach aktuellen Zahlen des Landeskontrollverbandes hat sich ihre Zahl in den letzten 20 Jahren etwa halbiert. Besonders drastisch war der Rückgang im Kreis Trier-Saarburg – dort gab es im Jahr 2000 noch mehr als 230 Halter – im Jahr 2020 dann nur noch etwas mehr als achtzig. Die meisten Kuhhalter in der Region Trier hat der Eifelkreis Bitburg-Prüm – und zwar mehr als 470. Auch in der Region Trier gibt es den Trend, dass die Betriebe immer größer werden: ein Milchviehwirt hält rund doppelt so viele Kühe als noch vor 20 Jahren.