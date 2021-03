per Mail teilen

Die seit mehr als 60 Jahren bestehende Städtepartnerschaft zwischen Trier und Metz ist jetzt auch mit offizieller Urkunde besiegelt. Wie die Stadtverwaltung Trier mitteilte, unterzeichneten der Metzer und der Trierer Bürgermeister jeweils ein Exemplar des Dokuments. 2017 war beim Feiern des 60jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft aufgefallen, dass es dazu keine Urkunde gab. Das sollte eigentlich im vergangenen Frühjahr nachgeholt werden, am 20. März war der Metzer Bürgermeister noch Gast im Stadtrat Trier. Die Coronapandemie machte einen Gegenbesuch von Triers Oberbürgermeister Leibe im Metzer Stadtrat unmöglich. So wurde die Unterzeichnung der Urkunde jetzt in einer Digitalkonferenz nachgeholt.