Nach fünf Monaten geht an diesem Wochenende die Landesausstellung "Der Untergang des Römischen Reiches" in drei Trierer Museen zu Ende.

Wer den "Untergang Roms" noch nicht gesehen hat, der hat an diesem Wochenende zum letzten Mal die Gelegenheit dazu. Rheinisches Landesmuseum, Stadtmuseum Simeonstift und Museum am Dom bieten noch einmal öffentliche Führungen durch die Ausstellung. Am Sonntag, 27. November, schließen sich dann um 18 Uhr die Museumstüren.

Während der letzten Woche der Ausstellung herrschte reger Betrieb in den drei Museen. Schulklassen, aber auch viele jüngere und ältere Menschen nutzten die letzte Gelegenheit, sich die Schau zum Untergang des Römischen Reiches anzusehen.

Eine Schulklasse sieht sich die Ausstellung "Der Untergang des Römischen Reiches" im Rheinischen Landesmuseum Trier an. SWR

Räume wegen Überfüllung geschlossen

Im Rheinischen Landesmuseum mussten zeitweise Räume wegen Überfüllung geschlossen werden, sagten Besucher. Im Stadtmuseum sei wegen der großen Nachfrage zeitweise der Ausstellungskatalog ausverkauft. Viele Menschen aus Trier und Umgebung hatten sich bis zuletzt Zeit gelassen, in die Ausstellung zu gehen. Es kamen aber auch noch viele extra angereist, zum Beispiel aus Bochum oder Berlin.

"Wir wollten als Trierer nicht versäumt haben, in der Ausstellung gewesen zu sein, ganz klar."

Fahnen weisen in der Trierer Innenstadt auf die Landesausstellung "Der Untergang des Römischen Reiches" in drei Museen hin. SWR

Schwerpunkt Rheinisches Landesmuseum

Manche sahen sich alle drei Teile der Ausstellung an einem Tag an. Schwerpunkt für viele Besucherinnen und Besucher war das Rheinische Landesmuseum. Aber viele gingen danach sofort ins Stadtmuseum Simeonstift und ins Museum am Dom. Ziemlich viel Stoff an einem Tag, meinten einige Menschen in der Ausstellung.

"Sehr imposant, beeindruckend und informativ. Aber auch viel Input auf einmal. Das muss man dann im Nachhinein noch ein bisschen sortieren."

Leihgaben aus bedeutenden Museen

Viele Leihgaben kamen für die Ausstellung aus den bedeutendsten Museen der Welt. 700 Leihgaben aus 130 Museen aus 20 Ländern sind in der Ausstellung zu sehen.

Beliebt seien auch die großen Historiengemälde aus dem 19. Jahrhundert gewesen. Darauf seien plakativ Geschichten dargestellt, die hängen blieben. Solche Gemälde seien quasi die Vorläufer des Kinos, so Museumsdirektorin Elisabeth Dühr vom Stadtmuseum Simeonstift.

Viele Urlauber kamen im Sommer nach Trier

Die Landesausstellung hat seit dem 25. Juni viele Menschen dazu gebracht, nach Trier zu kommen. Während der Hauptreisezeit im Sommer haben auch Urlauber die Gelegenheit genutzt, in die Museen zu gehen. Jetzt, zum Ende der Landesausstellung, kombinieren einige den Besuch des Weihnachtsmarktes mit einem Gang ins Museum.

Der Zeitraum der Ausstellung von Ende Juni bis Ende November war aus Sicht der Museumsdirektoren gut gewählt. Markus Groß-Morgen, Leiter des Museums am Dom, sagte, er hätte es bevorzugt, im Juni früher anzufangen, so hätte man von den langen Brückenwochenenden im Juni profitieren können.

"Ich finde es sehr beeindruckend. Erst letzte Woche habe ich von der Ausstellung erfahren und bin spontan nach Trier gefahren."

In der Landesausstellung "Der Untergang des Römischen Reichs" zeigt das Stadtmuseum Trier die Auseinandersetzung mit dem Römischen Reich in verschiedenen Epochen. John William Waterhouse malte 1883 "Die Favoriten des Kaisers Honorius" (Gallery of South Australia, Adelaide). Der römische Dichter Prokop schrieb, dass Honorius seine Hühner sehr liebte, vor allem sein Lieblingshuhn Roma. Als er vom Fall Roms erfuhr, war sein erster Gedanke, seinem Huhn Roma sei etwas zugestoßen. SWR

Der 9-Euro-Ticket-Effekt

Das 9-Euro-Ticket habe im Sommer viele Besucher nach Trier und in die Landesausstellung gebracht, sagt die Direktorin des Stadtmuseums, Dühr. In Trier sei es generell von Vorteil, eine Ausstellung zur Hauptreisezeit und Tourismussaison zu machen.

Keine Novemberflaute dank Landesausstellung

Doch auch die Novemberwochenenden seien bisher unerwartet gut gelaufen, sagt Markus Groß-Morgen vom Museum am Dom. Der November sei für Museen eigentlich keine besonders gute Zeit, ergänzt Elisabeth Dühr vom Stadtmuseum. Wenn nicht gerade Landesausstellung sei, gingen die Besucherzahlen ab Anfang November normalerweise zurück. In diesem Jahr sei das nicht der Fall.

Das Stadtmuseum Simeonstift geht im Eingang zur Ausstellung auf geläufige Sprichwörter im Zusammenhang mit Rom ein, die heute noch jeder kennt. Zum Beispiel: "Sitten wie die Römer" - eine Anspielung auf die römische Dekadenz am Ende des Römischen Reichs. SWR

Weniger Gruppen, dafür mehr Einzelbesucher

Die Erwartungen im Vorfeld seien durch den Beginn des Krieges in der Ukraine und die folgende Inflation etwas getrübt gewesen, sagte Markus Groß-Morgen vom Museum am Dom. Man habe nicht abschätzen können, wie sich der Krieg und die Corona-Pandemie auswirken würden. Es seien etwas weniger Gruppen gekommen, dafür aber mehr individuelle Einzelbesucher.

"Wir sind unglaublich glücklich und froh über die Resonanz."

Für die Landesausstellung "Der Untergang des Römischen Reiches" in Trier hat das Museum am Dom Teile des Marmorbodens des Doms aus römischer Zeit aus dem Depot geholt und ins Rampenlicht gestellt. Die Steine stammen teils aus Afrika, aber auch aus dem Ruwertal. Der Ursprungsbau des Trierer Doms in der Römerzeit war genauso reich ausgestattet, wie die Residenz Kaiser Konstantins und soll noch weiter erforscht werden. SWR

Offizielle Bilanz der Landesausstellung Anfang Dezember

Die detaillierte Besucherbilanz wird am 2. Dezember vorgestellt, teilte das Rheinische Landesmuseum mit. Klar ist aber: Das Thema "Untergang des Römischen Reiches" hat viele Menschen aus ganz Deutschland und den Nachbarländern Frankreich, Luxemburg, Niederlande und Belgien angezogen. Die 100.000ste Besucherin im Rheinischen Landesmuseum Trier wurde schon Mitte Oktober begrüßt. Das war die Marke, die man mindestens hatte erreichen wollen.

"Das Thema - Untergang eines Systems - interessiert ganz viele Besucher."

Für die Landesausstellung "Der Untergang des Römischen Reiches" wurden 700 Leihgaben aus Museen weltweit nach Trier gebracht. So wie dieser Kopf der Aphrodite aus Athen. Damit die Kunstwerke beim Transport nicht beschädigt werden, übernehmen Fachleute der Museen und Kunstspeditionen den Transport. dpa Bildfunk Picture Alliance

Die nächste Landesausstellung in Trier kommt

Wer wissen möchte, wann es die nächste Landesausstellung in Trier gibt und um welches Thema es dann gehen wird, muss sich bis zum 2. Dezember gedulden. Auf der Pressekonferenz zur Bilanz der Ausstellung "Der Untergang des Römischen Reiches" soll dieses Geheimnis gelüftet werden.