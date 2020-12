Das Landgericht Trier hat einen Mann wegen schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung und bewaffneten Drogenhandels zu fünf Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Außerdem muss er einen Drogenentzug machen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann zusammen mit bereits verurteilten Komplizen bei einem Drogenhändler in Wittlich zum Schein 1 Kilogramm Marihuana bestellt hat. Ziel der Bande war laut Gericht, die Drogen an sich zu nehmen, ohne zu bezahlen und sie dann zu verkaufen. Der jetzt verurteilte Mann hat den Mann, der das Geschäft abwickeln sollte, mit einer Schreckschusswaffe bedroht und auch damit geschossen. Außerdem schlug er ihn so sehr, dass dieser ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt.