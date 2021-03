per Mail teilen

Ein Mann muss sich ab heute wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und anderer Taten vor dem Trierer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Januar vergangenen Jahres in der Innenstadt von Trier grundlos auf einen Mann eingeschlagen und diesen dadurch verletzt zu haben. Im April soll er nach einem Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft einen Zeugen mit einem Messer bedroht haben. Darüber hinaus werden dem Mann weitere Diebstähle zur Last gelegt. Der Angeklagte ist vorbestraft und sitzt wegen anderer Straftaten im Gefängnis.