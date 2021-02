per Mail teilen

Ein Mann muss sich ab heute wegen Drogenhandels vor dem Landgericht Trier verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, im August vergangenen Jahres knapp 150 Gramm Marihuana in den Niederlanden gekauft und nach Deutschland gebracht zu haben. Das Betäubungsmittel soll er in einer Regenrinne außerhalb seiner Wohnung aufbewahrt haben, um es später zu verkaufen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien außerdem Waffen gefunden worden – unter anderem Messer, ein Schlagstock und ein scharfer ungeladener Revolver. Einen Waffenschein hat der Angeklagte den Angaben zufolge nicht. Er ist vorbestraft und befindet sich seit August in Untersuchungshaft.