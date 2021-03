per Mail teilen

Unter dem Titel „Geschlossene Gesellschaft“ eröffnet die Europäische Kunstakademie in Trier heute eine neue Ausstellung. Thema der Installation der Künstlerin Andrea Stahl ist, dass die Akademie ihre Ausstellungsräume wegen der Coronapandemie nicht für Publikum öffnen darf. Die Europäische Kunstakademie macht aus der Not eine Tugend. In der Ausstellungshalle hat die Künstlerin Andrea Stahl eine Lichtinstallation mit Video und Kameraprojektionen aufgebaut. Die großen Glasfronten der Ausstellungshalle sind bemalt und werden zu Schaufenstern für die Besucher, die alles nur von außen sehen können. Thema ist, wie sich die Gesellschaft durch die Coronapandemie ändert mit Folgen wie Ausgrenzung, Einschränkungen und Isolation. Die Ausstellung ist bis zum 25. April nur abends zwischen 19 und 22 Uhr von draußen zu sehen.