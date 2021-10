Bauarbeiten an der Bahnstrecke Trier-Koblenz

Auf der Bahnstrecke Trier-Koblenz gibt es an diesem und den nächsten Wochenenden immer wieder Ausfälle wegen Bauarbeiten. Ein Bahnsprecher sagte, die Arbeiten dauerten voraussichtlich bis Mitte November. Einzelne Arbeiten würden in den Zugpausen in der Nacht ausgeführt. Wie der Sprecher der Deutschen Bahn weiter mitteilte, müssten aber wegen der Bauarbeiten zeitweise Züge durch Busse ersetzt werden. Betroffen seien verschiedene Abschnitte. Im Kern gehe es um Arbeiten am Digitalen Stellwerk Wittlich. Aber auch Kabeltrassen und Querungen am Bahnhof Wittlich sowie am Bahnhof Hetzerath würden eingerichtet. Die Bahn versuche, mehrere Arbeiten zu bündeln, um die Auswirkungen auf den Bahnverkehr so gering wie möglich zu halten.