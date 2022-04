Ehemalige Kirche in Trier-Pallien darf umgebaut werden

per Mail teilen

Die ehemalige Kirche „Maria Königin“ in Trier-Pallien darf zu einem Mehrfamilienhaus umgebaut werden. Das Verwaltungsgericht Trier hat eine Klage gegen die von der Stadt Trier erteilte Baugenehmigung abgelehnt. Eigentümer eines Nachbargrundstückes hatten geklagt, weil mit dem Vorhaben unter anderem der Grenzabstand unterschritten werde und der geplante Umbau der Kirche eine erdrückende Wirkung hätte. Dem widersprach das Gericht. Die Kirche „Maria Königin“ in Trier-Pallien wurde Ende der 50er Jahre gebaut und vor vier Jahren profaniert. Eine Projektgesellschaft will die ehemalige Kirche nun zu einem Mehrfamilienhaus mit 17 Wohnungen umbauen.