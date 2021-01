per Mail teilen

Der sogenannte Kälte-Bus für Obdachlose und sozial schwache Menschen in Trier wird gut angenommen. Die Caritas hat diese erste Bilanz nach gut zweieinhalb Monaten gezogen. Dreimal in der Woche sind die Mitarbeiter und auch ehrenamtliche Helfer mit dem Kleinbus unterwegs. Zwischen zehn und fünfzehn Personen kommen zu den Treffpunkten, sagt Streetworkerin Isabel Endres von der Caritas. Die Bedürftigen erhalten warme Getränke und Essen. Außerdem Schlafsäcke, Isomatten, warme Kleidung und Schuhe. Darüber hinaus sei vielen auch der soziale Kontakt wichtig. Gerade zur Weihnachtszeit habe es viele Geld – und Sachspenden von Privatleuten und Firmen gegeben. Der Kälte-Bus wird in Trier einen Monat länger als ursprünglich geplant unterwegs sein - bis Ende März.