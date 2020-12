Eine Woche nach der Amokfahrt ist die Stimmung in der Innenstadt noch vom Geschehen geprägt. Einzelhändler erzählen, wie ihre Kunden und Mitarbeiter auf die Tat reagieren.

Die Orte, an denen genau vor einer Woche Menschen umkamen oder schwer verletzt wurden - sie liegen nur wenige Meter von ihren Geschäften entfernt. Oliver Louisoder vom Modehaus Hochstetter kann aus seinem Geschäft die Kerzen und Blumen sehen, die vor der Porta Nigra liegen - zum Gedenken an die Opfer der Amokfahrt. Er sagt, er und seine Mitarbeiter seien am Mittwoch auch alle zur Schweigeminute an der Porta Nigra gewesen. Nach dem Entsetzen komme jetzt immer mehr die Trauer. Denn Trier sei eine kleine Stadt. Auch wenn er persönlich kein Opfer direkt kenne - aber mittelbar über Freunde und Bekannte habe er erfahren, wer ums Leben gekommen sei oder sehr schwer verletzt wurde.

Viele Passanten lassen den Kopf hängen

Ladenbetreiber Stefan Olmscheid sagt, auch eine Woche nach der Tat fehlten ihm die Worte. Wenn er daran denke, was den Opfern widerfahren sei und welches Leid die Amokfahrt ausgelöst habe. Er sagt, die Stimmung bemerke er auch bei Passanten in der Fußgängerzone. Viele wirkten bedrückt, ließen den Kopf hängen. Er fürchte, das werde auch noch lange nachwirken. Es seien auch weniger Leute unterwegs. An der Anteilnahme durch Blumen und Kerzen an den Gedenkorten lasse sich aber ablesen, wie viele Menschen sich betroffen fühlten.

Fingerspitzengefühl gefragt

Auch für seine Mitarbeiter sei es zum Teil sehr schwierig, sagt Olmscheid. Er fühle bei manchen Unsicherheit. Es sei ihnen nicht möglich, einfach zum Alltag überzugehen. Sie hätten das Geschehene noch lange nicht verarbeitet. Er findet es gut, dass professionelle Hilfe angeboten wird. Es könne auch sein, dass Passanten oder auch Mitarbeiter erst Wochen später merkten, dass sie Unterstützung brauchten. Er sagt, im Geschäft sprechen sie jetzt jeden Tag darüber, wie es den Mitarbeitern gehe. Alle wüssten, dass viele jetzt Zeit brauchten, um die traumatischen Erlebnisse irgendwie zu verarbeiten.