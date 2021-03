Im Trierer Stadtrat hat Oberbürgermeister Leibe am Mittwochabend über die Fortschritte im Impfzentrum unter Leitung der Berufsfeuerwehr informiert. Demnach wurden bisher im Impfzentrum 17.000 Menschen geimpft. Die Impfbereitschaft der Trierer liege bei 80 Prozent. Bisher seien in Trier 8700 Menschen einmal mit Biontech geimpft worden, 4200 Menschen hätten schon die zweite Dosis erhalten. 3800 Menschen seien einmal mit Astrazeneca geimpft worden. In der kommenden Woche werde das Trierer Impfzentrum mit 1.700 Dosen Biontech und vielen Dosen Astrazeneca beliefert, ab Mitte März würden 800 Dosen des Impfstoffs Moderna erwartet. Dann werde das Impfzentrum im Zweischichtbetrieb auch am Wochenende öffnen. Zusätzlich könnten 1.000 Menschen von niedergelassenen Ärzten geimpft werden und es seien weiterhin mobile Impfteams des DRK unterwegs.