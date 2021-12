In Trier gibt es im Dezember eine weitere Möglichkeit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werden an mehreren Terminen im Kulturzentrum Tuchfabrik ohne Termin Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt. Im großen Saal des Kulturzentrums kann man sich am Freitag und Samstag (17./18.12.) sowie am 20. und 21. Dezember von 10 bis 18 Uhr gegen das Coronavirus impfen lassen. Auffrischungsimpfungen werden in der Tuchfabrik nicht gemacht.