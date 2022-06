Hund läuft vor Lkw, Polizei sucht Frauchen

Ein Hund hat nach Angaben der Polizei am Dienstag einen Verkehrsunfall am Pacelliufer in Trier ausgelöst. Das Tier sei auf die Fahrbahn vor einen Lastwagen gelaufen. Der verletzte Hund wurde laut Polizei in eine Tierklinik gebracht. Der Fahrer des Lkw habe unter Schock gestanden und sei einige hundert Meter später von einem Zeugen gestoppt worden. Weitere Zeugen sagten aus, der Hund habe sich von seiner Besitzerin losgerissen. Die Polizei konnte die Frau vor Ort nicht finden. Hinweise von Zeugen an die Polizei Trier.